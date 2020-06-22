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Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос, передает Интерфакс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что убежден в правильности решения о внесении поправок в Конституцию. По его мнению, они позволят закрепить суверенитет и целостность Российского государства.

В фильме «Россия. Кремль. Путин» он напомнил, в каких условиях принималась нынешняя Конституция.

«Действующая сегодня Конституция принималась в особый период в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту, а в Москве шли боестолкновения с жертвами», - отметил президент.

Подчеркнув, что сегодня в России стабильная политическая ситуация, он, вместе с тем, обратил внимание на сохраняющийся ряд моментов, связанных с суверенитетом страны.

«При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа», - рассуждал Путин.

Он отметил, что «ничего этого не было прописано».

«Я абсолютно убежден в том, что мы делаем правильно, что принимаем поправки к действующей Конституции», - заключил Путин.
ForUm

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