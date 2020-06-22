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Президент России Владимир Путин заявил о том, что у республик СССР было право выхода, но процедуру выхода не прописали заранее. Об этом он заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК), передает Интерфакс.

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос, - сказал Путин. - Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!»

Ранее Путин заявил в интервью, что Крым всегда принадлежал России.
ForUm

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