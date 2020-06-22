Президента Украины Владимира Зеленского призвали запретить дистанционную форму обучения во всех учебных заведениях страны.

Одновременно несколько петиций с аналогичным призывом опубликованы на сайте главы государства.

«Прошу отказаться от дистанционного обучения после улучшения эпидемиологической ситуации в связи с Covid-19. Если ситуация в стране с нового учебного года будет позволять обучение (стационарно) в школах и ВУЗах запретить дистанционное обучение», - призвал автор Дмитрий Колижук.

По его словам, причиной запрета может быть ряд проблем. Первая – на всей территории Украины не совсем качественный интернет, который будет препятствием в усвоении программы. Вторая – уровень знаний при преподавании дисциплин онлайн будет намного ниже. Третья – студентам, обучающимся в колледжах и университетах, нужны практические навыки для усвоения программы (дистанционно это не возможно). Он привел в пример обучение в медицинских колледжах и университетах.

«Поэтому прошу возобновить учебу в школах и ВУЗах (стационарно) и отказаться от дистанционного обучения. Так как дистанционное обучение является не только большим препятствием для многих учащихся и студентов, но и обеспечивает не совсем нужный уровень знаний для них», - призвал автор петиции.

«Господин президент, не допустите полностью дистанционное обучение. Иначе наши дети деградируют. Пожалуйста, услышьте крик», - призвала автор другой петиции Людмила Лозинская.