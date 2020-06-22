Судьба трех человек после взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве остается неизвестной. По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

В июне оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,14 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-ІХ, согласно которому, ученики, завершающие обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект судебной реформы.

С сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти. По новой методике будут определяться регионы, требующие более жесткого карантина.

В Шевченковском районном суде Киева объявили приговор по делу лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

Профсоюз стратегического государственного предприятия «Антонов» обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Арсения Яценюка, которым ГП «Антонов» передали в управление концерна «Укроборонпром». Административному делу присвоен №640/13500/20, сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы профсоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон «О высшем образовании» для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

По состоянию на утро 22 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человек. Среди заболевших – 43 киевлянина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с крушением самолета МАУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.