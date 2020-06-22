Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с крушением самолета МАУ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает Украинская правда.

«Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства. Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды», - сказал Зеленский.

Он добавил, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но «эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго».

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.