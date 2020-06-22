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В Шевченковском районном суде Киева объявили приговор по делу лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

Об этом сообщает hromadske.

Ему назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как «условный срок».

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

Коханивского судили по делу погрома российских банков в 2016 году. 20 февраля 2016-го в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание «Сбербанка России». Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение «Альфа-банка».

Напомним, 21 октября 2017 полиция задержала Коханивского по подозрению в стрельбе из пневматического оружия. Как рассказала жена активиста, ее муж применил оружие во время драки с экс-командиром одного из взводов «Правого сектора» Русланом Качмалой с позывным «Рем».

23 октября в суде Коханивскому пытались избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 9:30 24 октября. Такое решение было принято из-за того, что сторонники подозреваемого заблокировали зал суда, чтобы не допустить правоохранителей, которые обязаны отвести Коханивского в изолятор временного содержания.

Уже в ночь с 23 на 24 октября в зале суда правоохранители применили газ против активистов. После этого блокировщики вынуждены были покинуть здание через окна, которые они выбили. Впоследствии активисты вернулись в зал суда и начали разрушать мебель.
ForUm

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