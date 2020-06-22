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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«На сегодня в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 24-х до 92-х лет и девушка, которой 17 лет, также 17 мужчин от 19-ти до 100-лет и четверо мальчиков в возрасте от 4-х до 11-ти лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах – по 7 случаев. И в Печерском – 6 подтвержденных случаев в сутки», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человек. 
ForUm

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