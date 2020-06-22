С сегодняшнего дня, 22 июня, в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти. По новой методике будут определяться регионы, требующие более жесткого карантина. Об этом говорится в постановлении на сайте Кабинета министров от 17 июня, сообщает hromadske.

Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Местные власти теперь смогут усилить или ослабить карантин: в

отношении проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; работы метрополитена; перевозки пассажиров во всех видах сообщений; посещения учреждений дошкольного образования; работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Усиление карантина на местах будет вводиться и прекращаться на основании решения региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое будут принимать по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации.

Кроме того, в постановлении правительство рекомендует субъектам хозяйствования на период действия карантина при необходимости изменить режим их работы: начало работы в 10:00 или позже.

Речь идет о работе оптовой и розничной торговли, о ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, почтовый и курьерской деятельности, временном размещении и организации питания, страховой деятельности, образовании, оказании социальной помощи, а также это касается искусства, спорта, развлечения и отдыха.

А вот органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям (независимо от формы собственности) рекомендуют на период действия карантина установить работникам, где это возможно, гибкий режим рабочего времени.

Так, чиновники предлагают предусмотреть разное время начала и окончания работы для различных категорий работников или предложить дистанционную работу. Этим хотят ограничить скопление граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы.

Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.