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Из 735 граждан Украины, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, 48 являются медицинскими работниками, еще 54 — несовершеннолетними.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

За сутки госпитализировали 149 заболевших, из них пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные помещены на амбулаторное лечение.

За сутки были проведено 9 457 исследований методом ПЦР (за все время — 563 194) и еще 3 293 методом ИФА (за все время — 126 918).

 

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, 8 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 103 выздоровели, сейчас болеет 19 049 человек.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
ForUm

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