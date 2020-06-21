В Киеве и девяти областях превышены показатели инцидентности коронавирусной болезни, поэтому они не могут перейти к новому этапу ослабления карантина. Такие данные предоставлены на сайте министерства здравоохранения 21 июня.

На основе анализа эпидемической ситуации по состоянию на воскресенье Минздрав констатирует, что Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.

За прошедшие сутки, 20 июня, больше всего новых заражений коронавирусом обнаружили на Львовщине (101), Ровенщине (96) и Закарпатье (80).

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.