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Власти Испании 21 июня ослабили карантин, связанный с пандемией коронавируса, и открыли границу страны с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщила в Twitter министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес.

Отмечается, что страну смогут посещать граждане стран Шенгенской зоны и Великобритании. Испания также открыла сухопутную границу с Францией. Однако граница с Португалией все так же остается закрытой до 1 июля по просьбе Лиссабона.

Как сообщила Гонсалес, в пропускных пунктах на границе будут проводиться санитарные проверки. «Мы призываем всех строго следовать рекомендациям по здравоохранению», — добавила она.
ForUm

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