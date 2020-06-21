В Украине утром в воскресенье, 21 июня, наблюдаются перебои в поставке электроэнергии к 89 населенным пунктам. Непогода обесточила пять областей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, дождь и порывы ветра заставили сработать системы защиты линий электропередач. Свет отключен в 30 населенных пунктах Житомирской области, в 27 н.п. - Волынской, в 18 селах и городках Черниговской.

По семь населенных пунктов обесточены в Черновицкой и Сумской областях. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Также за минувшие сутки, 20 июня, на территории 5 областей (Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая) в результате осадков подтоплены 23 подвальных помещений, 13 колодцев, 11 хозяйств. Также частично повреждены крыши 2 зданий. Спасатели откачали 1 тысячу 613 кубометров воды.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на дорогах местного значения произошли два оползня. Жертв и пострадавших нет.