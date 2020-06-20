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В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС 20 июня.

«По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23 и Житомирская – 6», – говорится в сообщении.

Указано что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что вчера на территории Черниговской, Полтавской и Харьковской областей из-за сильного ветра произошло падение 22 деревьев. Частично повреждены крыши 24 жилых домов и навес стадиона Старт в городе Миргород.

Никто не пострадал. Подразделения ГСЧС и дорожной службы поваленные деревья распилены и убраны. Всего к работам привлекалось 43 человека и 11 единиц техники.

Напомним, неделю назад без света остались более 300 населенных пунктов в Украине.
ForUm

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