Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что Закарпатскую область придется готовить к внедрению дополнительных карантинных ограничений в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает Офис президента.

По его словам, дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю. Ситуацию в области он назвал вызывающей беспокойство.

Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных COVID-19 и заслушать предложения местной власти.

Сейчас в Закарпатской области зафиксировано 2069 случаев заболеваний коронавирусом, из них 54 - летальные, 842 человека выздоровели. За последние сутки выявлено 109 случаев коронавируса, 1 пациент умер, 9 - выздоровели.

Всего за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 841 человека, 9 случаев - летальных, 343 пациента выздоровели.