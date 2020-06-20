также в разделеОбщество
Степанов рассказал о правилах посещения пляжей в Украине 10
Десять регионов Украины остаются не готовыми к ослаблению карантина 13
В Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса 85
Ливни и грозы: прогноз погоды на выходные 9
19 июня. Картина дня 31
«Огненное кольцо»: на выходных Луна затмит Солнце 38
Дела Майдана: ГБР ищет «беркутовца», подозреваемого в убийствах и теракте 17
Врачами, выдававшими справки Мангеру, займется полиция 24
Житомирщина усиливает карантин 21
Турецкая газета перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой 25
Кабмин усиливает контроль за соблюдением карантина 28
В Киеве попрощались с отцом Порошенко 38
«Нацкорпус» принес гроб к офису «Партии Шария» 27
«Карантинный» кофе: всех спутников Зеленского оштрафовали 21
Прокуратура: Украина не преследует крымчан за паспорта РФ 21
Без самоизоляции и тестирования: Турция готова принимать украинцев с 1 июля 16
Пошлина на топливо повысит цены на продукты: аграрии вышли под Кабмин 20
УПЦ КП: На томос и Порошенко пожаловались верующие, а не Филарет 145

В Ривненской области приняли решение об усилении контроля над карантином. Соответствующее решение было принято областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщили в Ровенской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, контроль будет усилен за соблюдением карантинным мер в сфере общепита, торговли, транспортных перевозок и религиозных мероприятий.

«Принято решение об усилении государственного надзора и контроля за соблюдением карантина. Особенно это касается контрольных функций Нацполиции и Госпродпотребслужбы в сфере надзора за заведениями общественного питания, транспортного сообщения, религиозных мероприятий, мест торговли. Особый акцент на нелегальные перевозки», - сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

При этом в Ровно с 22 июня будет запущено весь городской транспорт во избежание скопления людей.

Отметим, по данным СНБО в Ривненской области за прошлые сутки выявили 83 новых случая коронавируса. Больше новых заболеваний зафиксировали лишь в Закарпатской (109) и Львовской (139) областях. Всего в области 2776 человек заболели COVID-19.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги