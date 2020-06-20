В Украине по состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
Киев - 13,95;
Винницкая область - 16,71;
Волынская область - 37,72;
Житомирская область - 16,32;
Закарпатская область - 38,77;
Ивано-Франковская область - 20,91;
Львовская область - 40,66;
Ровенская область - 41,55;
Тернопольская область - 23,12;
Черновицкая область - 44,27.
Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.
Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
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