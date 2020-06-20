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Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 19 июня.

Кроме того, Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома, главы Офиса президента Андрея Ермака.

Замгендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что назначения Горбулина ждали с февраля.

«Провели несколько больших встреч и непростых дискуссий со всей командой о нашем видении реформы концерна. Лично провел с ним не один час, убеждая, что его участие будет огромной поддержкой для нас и большим вкладом в реформу отрасли», — написал Найем.

По его словам, Горбулин — «блестящий аналитик с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая многолетней работой в совете национальной безопасности и обороны».
ForUm

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