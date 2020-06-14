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По состоянию на утро 14 июня из-за сильных осадков и порывов ветра без электроснабжения остаются 348 населенных пунктов в девяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ночь с 13 на 14 июня сработала система защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в девяти областях: Тернопольская — 83, Хмельницкая — 83, Житомирская — 42, Запорожская — 35, Закарпатская — 31, Киевская — 31, Черновицкая — 22, Кировоградская — 15 и Днепропетровска — 6.

Кроме того, 13 и в ночь на 14 июня на территории семи областей: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской в результате непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, накануне непогода обесточила 80 населенных пунктов Украины.
ForUm

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