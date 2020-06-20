Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине на 20−22 июня.

По данным спасателей, по всей территории страны, кроме восточных областей, ожидаются грозы. В отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

20 июня в Карпатах и большинстве западных областей, а 21−22 июня в Закарпатской области и на Прикарпатье — значительные дожди.

В Киеве 20 июня ожидается гроза. В Киевской области в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

В ночь на 20 июня из-за ветра и ливней без света остались 179 населенных пунктов в четырех областях Украины: Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской.