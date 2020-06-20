также в разделеОбщество
Ривненская область усилила контроль над карантином
Степанов рассказал о правилах посещения пляжей в Украине 10
Десять регионов Украины остаются не готовыми к ослаблению карантина 13
В Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса 85
19 июня. Картина дня 31
«Огненное кольцо»: на выходных Луна затмит Солнце 38
Дела Майдана: ГБР ищет «беркутовца», подозреваемого в убийствах и теракте 17
Врачами, выдававшими справки Мангеру, займется полиция 24
Житомирщина усиливает карантин 21
Турецкая газета перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой 25
Кабмин усиливает контроль за соблюдением карантина 28
В Киеве попрощались с отцом Порошенко 38
«Нацкорпус» принес гроб к офису «Партии Шария» 27
«Карантинный» кофе: всех спутников Зеленского оштрафовали 21
Прокуратура: Украина не преследует крымчан за паспорта РФ 21
Без самоизоляции и тестирования: Турция готова принимать украинцев с 1 июля 16
Пошлина на топливо повысит цены на продукты: аграрии вышли под Кабмин 20
УПЦ КП: На томос и Порошенко пожаловались верующие, а не Филарет 145

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине на 20−22 июня.

По данным спасателей, по всей территории страны, кроме восточных областей, ожидаются грозы. В отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

20 июня в Карпатах и большинстве западных областей, а 21−22 июня в Закарпатской области и на Прикарпатье — значительные дожди.

В Киеве 20 июня ожидается гроза. В Киевской области в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

В ночь на 20 июня из-за ветра и ливней без света остались 179 населенных пунктов в четырех областях Украины: Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги