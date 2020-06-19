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Министерство здравоохранения, Национальная полиция, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должны усилить контроль за соблюдением мер, направленных на противодействие распространению эпидемии COVID-19.

Соответствующее поручение на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины в пятницу, 19 июня, дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В начале заседания он констатировал, что, к сожалению, сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. «Очень большое количество людей перестали придерживаться карантинных правил и решили, что коронавирус исчез и шанса заболеть больше нет. Почти тысяча больных – это очень тревожный сигнал для всех нас. У нас уже есть две области, где наполнение больниц больными более 50%», - отметил премьер-министр.

По мнению главы правительства, такая ситуация «должна стать еще раз сигналом того, что коронавирус – не фейк».

«К сожалению, местные власти в некоторых случаях просто решили закрывать глаза на угрозы. Уважаемые коллеги на местах, я понимаю, что вы уже живете мыслями о выборах, но политические баллы вы таким образом будете зарабатывать ценой жизни людей», - отметил Шмыгаль, заверив, что правительство не может и не будет стоять в стороне.

«Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко. В регионы для контроля должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным санитарным врачом. Также будет усилен контроль со стороны Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. Сегодня все соответствующие совещания были проведены, и мы будем действовать жестче, чтобы украинцы были в безопасности», - заявил премьер.

Премьер-министр дал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсена Авакова обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случая COVID-19, за последние сутки – 921 случай.  
ForUm

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