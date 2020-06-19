Турецкое издание Hurriyet проиллюстрировало материал о болезни первой леди Украины Елены Зеленской фотографией Владимира Зеленского с бывшей участницей группы «ВИА Гра» Верой Брежневой и их «киношными» детьми.
Ляп заметили и опубликовали несколько Телеграм-каналов.
Позже фото заменили снимком президента без семьи.
12 июня стало известно, что у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
Она находится в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией.
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