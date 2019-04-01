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Во время выборов двое наблюдателей от общественных организаций подрались на избирательном участке, пытаясь отвоевать право зафиксировать нарушение.

Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Конечно, не обошлось и без курьезов. Был зафиксирован случай, когда два наблюдателя подрались между собой, причем это наблюдатели от общественных организаций. Интересной была причина конфликта, а она была в том, что каждый из наблюдателей пытался отвоевать себе право зафиксировать нарушение избирательного законодательства», - отметил Радченко.

Еще один курьезный случай произошел на Львовщине, где потеряли ключи от металлического шкафа с бюллетенями, поэтому открывали его с помощью «болгарки», добавил он.

«Ни один бюллетень не пострадал, голосование было организовано и началось вовремя», - сказал Радченко.

В то же время, отметил он, на Херсонщине 18 участков остались без электроснабжения, однако проблема быстро была устранена.

«На Сумщине избиратель пытался вынести из участковой избирательной комиссии бюллетень. Он его пытался вынести во рту. Члены комиссии это увидели и прямо изо рта вытащили бюллетень. Объяснить свои действия он при этом не смог, но было и такое», - рассказал заместитель председателя ЦИК.

Кроме того, отметил он, были зафиксированы нарушения со стороны участковых избирательных комиссий, которые требовали у избирателей с ID-картами подтверждение о месте проживания.

«Мы еще раз подчеркиваем, что эти требования являются незаконными со стороны участковых избирательных комиссий. Во всех случаях вмешательства ОИК привело к тому, что всем были выданы бюллетени, и конфликты были исчерпаны», - сказал Радченко.
ForUm

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