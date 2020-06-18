Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, сообщает Офис президента.

Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.