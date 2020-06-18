также в разделеОбщество
ГБР: Два чиновника ВСУ завладели более 11 млн при строительстве казарм
Во Вроцлаве пятый день ищут пропавшего 23-летнего украинца 4
Суд начал рассматривать меру пресечения для Мангера 14
ГБР сообщило о подозрении действующему адвокату по делам Майдана 9
Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко на 1 июля 21
Мангеру снова отказали в отводе судьи 16
7 пунктов проведения ВНО в Киеве оказались не готовыми для приема участников 9
Под Печерским судом собрались тысячи сторонников Порошенко 26
Забрать за долги: эксперт раскрыл схему «теневой» приватизации Одесского припортового завода 26
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного 18
Медведчук показал Библию Гутенберга, которая хранится у него в коллекции 22
В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию 44
Комитет ВР не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования 96
Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового 65
Олещук: Наиболее вероятный покупатель медиа-холдинга Пинчука - это Медведчук 54
Укрзализныця отстранила главу Киевского вагоноремонтного завода 12
Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда 27
Адвокаты Мангера объявили отвод судьи 19

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, сообщает Офис президента.

Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был  обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги