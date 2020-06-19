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Киев усиливает контроль за соблюдением карантина – уже работают мобильные группы 176

Совместные группы в составе работников ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с КП «Муниципальная охрана» провели проверку и контроль за соблюдением карантинных мероприятий в заведениях общественного питания на улице Крещатик.

Как сообщила пресс-служба КГГА, во время рейда проверили 9 учреждений (ресторанов и кафе), нарушение карантинных мероприятий обнаружили в двух из них. Выявленные нарушения – обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках.

На основании выявленных нарушений на должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч.

Напомним, городские власти усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны. Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. и, в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.
ForUm

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