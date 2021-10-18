Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла в совершении незаконных действий, приведших к недополучению государственным бюджетом более 30 млн грн.

Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщила пресс-служба суда.

«В понедельник, 18 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», - говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, 19 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в снижении портовых сборов, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн.

ВАКС избрал бывшему министру меру пресечения в виде личного обязательства.