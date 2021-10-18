Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не согласен с оправдательным приговором бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и обжалует его в суде апелляционной инстанции, сообщает пресс-служба САП.

Как уже сообщалось, бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет 30,4 млн гривен: из ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 УК Украины («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).

Как сообщал ForUm, 18 октября 2021 коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему министру инфраструктуры Украины, которым экс-чиновник признан невиновным в издании должностным лицом нормативно-правового акта, а именно решение об уменьшении портового (административного) сбора, которое привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен.