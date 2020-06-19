В нескошенной траве выше риск получить укус клеща, встретить опасные для людей сорняки, а также большая вероятность возникновения пожара.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

«Для чего в Киеве косят траву?

1. Клещи ожидают свою жертву в высокой траве. В низких травах клещи встречаются реже и шансов к вам придраться у них значительно меньше. Высокая трава начинает цвести и привлекать насекомых-опылителей. От пчел, ос и шмелей лучше держаться на безопасном расстоянии.

2. Аллергия. Красивая зеленая трава радует всех, а вот ее цветение – нет. Аллергия на пыльцу является наиболее распространенной. И если бы траву вовремя не косили, многие киевляне были бы вынуждены покупать дополнительные лекарства.

3. Каждый газон имеет определенный состав растительности. Сорняки не только лишают их света, воды и питательных веществ, они способствуют распространению вредителей и болезней. Сорняки вытесняют злаковые и цветочные растения, ослабляют дерновой покров, вредят плодородному слою почвы. Кроме того, амброзия, борщевик, ценхрус опасны для людей.

4. Регулярное кошение способствует образованию новых листовых пластинок и ростков, развития корневой системы и укреплению многолетних растений. Если не косить, стебли вытягиваются, их упругость снижается. Это усложняет весь дальнейший уход за газоном.

5. Некошеная трава под палящим летним солнцем превращается в очаг легкого возгорания огня.

6. Газоны, которые регулярно косят, остаются чистыми. К сожалению, высокая трава часто превращается в мусоросборник.

7. Высокая трава не удобна для прогулок, особенно с детьми», - отметил Яловой.

Депутат также вспомнил о петиции на сайте Киевсовета, где требуется реже косить траву, однако эту позицию он не разделяет.

«На сайте Киевсовета есть петиция с просьбой реже косить траву. Ее авторы считают, что скошенная трава быстрее пересыхает. На самом деле, причина пересыхания не связана с высотой. К сожалению, это проблема недостаточного полива. Высокая трава так же высыхала бы под жарким летним солнцем.

Также авторы петиции ссылаются на примеры других стран, где есть высокие газоны. Но это не говорит, что там отказались от кошения. То специальный вид газона, он называется мавританским и косится лишь пару раз за сезон. Этот газон достаточно дорогой и требует особого ухода», - отметил депутат.

В столице также в будущем планируют создавать зоны с высокими газонами.

«Киев планирует создавать зоны с мавританскими газонами. Но это вопрос времени, а не отказа от кошения. А пока высокие травы могут оставаться в местах, которые киевляне посещают минимально», - добавил Яловой.