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В Прокуратуре АРК уверяют, что принудительная паспортизация жителей аннексированного Крыма Россией не является поводом для открытия уголовных производств в отношении непосредственно крымчан.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Катерина Диденко сказала в эфире Радио Крым.Реалии 19 июня.

По ее словам, наличие такого российского документа не является причиной потери украинского гражданства для крымчан.

«С юридической точки зрения эти паспорта выдаются незаконно, созданными оккупационными органами власти и соответственно их решение не имеет никакой юридической силы. Мы относимся с пониманием к этому, потому что люди фактически стали заложниками действий государства-оккупанта. Это один из элементов давления на граждан Украины в Крыму», – сказала Диденко, отметив, что в Прокуратуре АРК нет уголовных производств, открытых в отношении крымчан из-за наличия паспорта, выданного российскими властями на полуострове.

В Постоянном представительстве президента в АРК уверяют, что несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией после аннексии, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.
ForUm

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