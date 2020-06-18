Сегодня Пётр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за «Томос и создание ПЦУ» по статье за разжигание межрелигиозной розни.

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Такое дело действительно есть, сообщает «Страна» со ссілкой на свои источники в ГБР.

6 ноября 2019 года СБУ начато расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ (это церковь Филарета) на незаконные действия ряда высших должностных лиц, которые совершили действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

В дальнейшем СБУ дело передало для расследования в ГБР. Следствие по делу проводится. То есть дело против Порошенко возбудили по заявлению людей Филарета.