«Целитель» Илья из села Стерче Глыбокского района Черновицкой области, который использует в своей «деятельности» церковные одеяния и иконы, является обычным аферистом.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщили в Черновицко-Буковинской епархии.

«В нашу епархию стали обращаться с вопросами, помогает ли "целитель" Илья из Стерче молитвами, имеет ли он благословение на свою деятельность. На самом деле, Илья из села Стерче Глыбокского района является обычным аферистом, который прикрывается церковным одеянием и иконами, но никакого благословения на "целительство" и никакого духовного сана не имеет», - сказано в сообщении.

В епархии отметили, что этот человек, зарегистрирован как частный предприниматель, который может предоставлять «услуги нетрадиционной медицины», переоборудовал «хлев у себя дома в украшенное иконами помещение, которое внутри стало похожим на храм».

«Как поддельные лекарства не могут вылечить болезнь, так и "священные" обряды афериста не помогают в решении проблем, – предупредили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии. – Будьте осмотрительны, ведь своими "духовными" советами и "священными" молитвенными обрядами он может принести больше вреда, чем помощи. Иногда может выглядеть, что "священнодействие" афериста помогло, но в действительности происходит ситуация, что более сильные демоны входят в жизнь человека, изгоняя слабых, и старые проблемы вроде бы исчезли, но со временем человек увидит, как в его жизни появятся другие, намного более сложные проблемы, которые могут довести человека до самоубийства».

В епархии напомнили, что деятельность «целителя» изначально была построена на обмане, и «известны случаи, когда Илья обманул священника, выдавая себя за иеромонаха УПЦ, исповедовал на приходе людей и говорил проповедь в священническом облачении и монашеском клобуке».