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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть «вечным» руководителем МВД. Об этом заявил журналистам заместитель министра Антон Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

«Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то конечно, Аваков не будет «вечным» министром внутренних дел», - заявил он.

Ранее под Верховной Радой в четверг проходила акция «против иммунитета» для Авакова.

Напомним, 5 июня более полусотни народных депутатов из фракций партий «Голос», «Слуга народа», «Евросолидарность» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления № 3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

15 июня заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил о намерении их фракции собрать подписи для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения соответствующего проекта постановления.

17 июня председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и народный депутат фракции «Слуга народа» Денис Монастырский заявил, что комитет рассмотрит постановление народных депутатов об отставке Авакова по сути в среду, 1 июля.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.
ForUm

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