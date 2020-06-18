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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года», освобождающий от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Законом определено, что «продолжительность учебного года в учебных заведениях устанавливается специальными законами. В случае установления запрета участникам образовательного процесса посещать учебные заведения, временно, на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, дата начала и/или окончания соответствующего учебного года (лет) может определяться Кабинетом Министров Украины».

Раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» дополнен пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, завершающие получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Проект Закона зарегистрирован под №3669.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня, если не будут превышены критерии МЗ – 60 больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Ранее пробное ВНО в Украине отменили, заменив его оценкой в ​​режиме онлайн.

12 июня образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщал о возможности отмены внешнего независимого оценивания, ссылаясь на данные из независимых источников о том, что «в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще».

После этого в Министерстве образования и науки заявили, что там «даже теоретически не рассматривают» возможность отмены ВНО, и назвали такую возможность недопустимой и создающей коррупционные риски при поступлении.

Против возможности отмены ВНО также активно выступила общественность.
ForUm

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