В Министерстве образования и науки Украины считают, что указ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации об отмене государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, является недействительным и не подлежащим исполнению, сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что приказ столичного департамента образования подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины.

«Нормативно-правовые акты могут быть направлены для исполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются такими, что не вступили в силу, и не могут быть применены. При направлении на исполнение и опубликовании нормативно-правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации», - говорится в сообщении.

Государственная регистрация таких актов осуществляется с целью проведения их правовой экспертизы. «В настоящее время действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учащихся от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания», - заявили в министерстве

В МОН добавили, что учащиеся получают документы об образовании, частности свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Напомним, в конце марта Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.