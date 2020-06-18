Кабинет Министров Украины будет работать по своей программе деятельности, несмотря на то, что Верховная Рада Украины не поддержала этот документ.

Об этом, комментируя результаты голосования в Верховной Раде, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он поблагодарил всех народных депутатов, «которые сегодня в количестве 207 голосов поддержали Программу деятельности правительства». «Это действительно комплексный документ, который мы нарабатывали совместно с парламентом, он структурирован, он отвечает сегодняшним потребностям Украины. Это документ, по которому правительство будет работать независимо от принятия или непринятия», - заявил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что текст Программы деятельности правительства фактически получил поддержку парламентариев в комитетах. «Но у депутатов были опасения, что во время коронакризиса вдруг придется быстро менять какого-то министра, а это будет невозможно. Мы откровенно об этих вещах говорили, это не секрет, и это является основным камнем преткновения, который не дал возможности собрать необходимое количество голосов для поддержки Программы. К ее содержанию на самом деле вопросов нет, это политическое решение», - пояснил Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что оснований для отставки правительства пока нет, в течение следующего года правительство должно работать по подготовленному документу.

«Мы будем продолжать работу. Ничего страшного здесь не произошло. Для правительства вообще ни никаких изменений. Мы не гнались за иммунитетом, нам он не нужен, нам нужно понимание того, что мы с парламентом можем выполнять программные мероприятия в пользу Украины. Это главное, на этом ставлю восклицательный знак. Мы работаем дальше», - сказал Шмыгаль.

Напомним, сегодня во второй раз Верховная Рада Украины не поддержала доработанную программу действий правительства. На пленарном заседании за программу проголосовали 207 народных депутатов при необходимых 226 голосах, 69 высказались против,