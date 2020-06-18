Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему прокурору отдела прокуратуры Киева, действующему адвокату.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 21 января 2014 бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана.