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Служба безопасности Украины задержала на взятке человека, который за деньги предлагал коммерсанту решить «вопрос» аренды земли в столице через должностных лиц Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевсовета.

По данным пресс-центра ведомства, он требовал от бизнесмена 15 тыс. долларов за содействие возобновления договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе. По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА.

В ходе проведения контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали получение человеком первой части неправомерной выгоды в размере $5 тыс.

Сотрудники спецслужбы совместно с прокурорами Киевской местной прокуратуры №7 задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении второго «транша» в $10 тысяч.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц КГГА.

Продолжается досудебное расследование для установления других лиц возможно причастных к сделке.

 
ForUm

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