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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов Украины провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

В частности, на заседании правительства 17 июня, обращаясь к министру финансов Сергею Марченко, он напомнил, что примерно два месяца назад был создан Фонд борьбы с COVID-19 на общую сумму почти 65 млрд грн.

«Это огромная сумма от украинских налогоплательщиков и они должны увидеть, на что именно идут эти средства. Поэтому поручаю Министерству финансов провести аудит расходов из Фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должен обновляться еженедельно», - заявил премьер.

Кроме того, он обратился к министру с требованием подготовить детальные отчеты от министерств, на что именно пошли средства, которые выделялись на борьбу с коронавирусом. «В дальнейшем, коллеги, давайте договоримся. В случае если вы планируете получить средства из Фонда борьбы с COVID-19, вы должны это делать публично. Заранее публикуйте проекты решений о выделении средств, объясняйте обществу, почему считаете, что эти средства нужно выделять на то или иное направление. А мы на правительстве будем публично рассматривать такие постановления и распоряжения», - добавил Шмыгаль.

По его словам, это будет честно и ответственно по отношению к обществу. «Я считаю, мы эффективно распоряжались средствами Фонда по сей день, и, уверен, будем делать так и в дальнейшем. Кассовых расходов в Фонде меньше чем 2 млрд грн, но есть более 30 млрд уже распределенных средств. Важно, чтобы общество и Верховная Рада понимали, на какие цели мы используем этот Фонд, и мы должны быть с ними открытыми», - заявил премьер.
ForUm

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