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Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и нацгвардейцы, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем»,- призвали в ведомстве.

В то же время МВД обратилось к представителям средств массовой информации быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций – обращаться за помощью к полицейским.

«Полиция – вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства», - заявили в МВД.  

Ранее анонсировалось проведение в среду, 17 июня, утром под стенами Офиса президента митинга сторонников «Партии Шария».  Митинг связан с ситуацией, сложившейся в связи с инцидентом с участием представителей интернет-сайта «Шарий.net» и, как утверждает Шарий, бездействии полиции в этой ситуации. Инциденты произошли 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

Партия «Демократична сокыра» вместе с Движением Ветеранов Украины и дружественными патриотическими организациями заявили о намерении выйти на Банковую «для проведения морализаторской беседы на тему «Киев - украинский город».

 
ForUm

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