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Укрзализныця назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня – накануне и после Дня Конституции Украины – для дополнительных перевозок пассажиров, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов: №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский; №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский; №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов; №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов. Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

Напомним, во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзером для рук, соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

В случае увеличения спроса Укрзализныця готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава может гарантировать безопасность проезда по железной дороге.
ForUm

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