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В столице Китая Пекине с населением в 21 млн человек усилили карантинные меры в попытке сдержать новую вспышку коронавирусной инфекции.

Как сообщает Радио Свобода, власти города перекрыли 16 июня 29 меньших административных районов из более 270 в подчиненной городу территории. Все входы и выходы из них находятся под круглосуточной охраной, в отношении всех, кто прибывает или отбывает, применяют строгий контроль.

По всему Пекину приостановлены занятия в школах и переведены на дистанционный онлайн-режим. Предприятия и учреждения могут работать, но власть поощряет вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.

Выезды из Пекина без серьезной необходимости запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны подать отрицательный результат теста на коронавирус. Все прибывает в город, должны пройти тестирование.

16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней – всего 106.

Новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком Синьфади, который закрыли в минувшие выходные.

До этого в Пекине в течение семи недель случаи коронавируса регистрировали только у прибывших из-за границы.
ForUm

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