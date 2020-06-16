Сегодня, 16-го июня, прошло 15 дней после объявления вынужденного карантина в лагере львовских «Карпат» из-за вспышки заболевания COVID-19. В течение этого периода игроки и работники клуба находились в режиме самоизоляции, ограничив любые контакты, кроме прохождения обязательного регулярного ПЦР-тестирования, сообщает пресс-служба клуба.

По состоянию на сегодня, учитывая результаты проведенных ПЦР-тестов, 8 футболистов и 5 работников ФК «Карпаты» все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы инфицированных отсутствуют, за исключением потерянных вкусовых и обонятельных свойств. Все футболисты находятся дома и регулярно отчитываются о состоянии своего здоровья.

К сожалению, хуже ситуация у троих работников клуба старшего возраста - они находятся в больницах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильно удовлетворительное, наблюдается улучшение.

Таким образом команда начнет тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой совсем юных карпатовцев. Подготовка к возобновлению сезона будет происходить исключительно в закрытом режиме, без допуска посторонних лиц. Даже несмотря на существенные потери и простой тренировочного процесса, ФК «Карпаты» в очередной раз подчеркивает, что готов к борьбе в чемпионате.

2 июня футбольный клуб «Карпаты» вынужденно ушел на карантин в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.