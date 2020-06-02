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Футбольный клуб «Карпаты» вынужденно идет на карантин в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.

«По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19», - сообщается на странице клуба в Facebook.

«Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков», - говорится в сообщении.

Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация футбола и Премьер-лига. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены тренировки.

ФК призывает футбольные инстанции не останавливать поединки текущего сезона.

«Также обращаемся ко всем без исключения клубов Украины - максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто», - призвали в клубе.
ForUm

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