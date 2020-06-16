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Верховная Рада приняла закон, которым предоставляются льготы креативным индустриям, учреждениям культуры, наиболее пострадавшим от введения карантина. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» внесены изменения в: гражданского кодекса Украины, законов Украины «О телевидении и радиовещании», «О рекламе», «О культуре», «О государственной помощи субъектам хозяйствования», «О Украинский культурный фонд», «О государственной поддержке кинематографии в Украине», «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» с целью актуализации, совершенствования правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, подвергшихся и изменений в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Законом, в частности, «временно объявление и проведение конкурсов Национальным советом останавливается».

Законом в статье 1 Закона Украины «О культуре» пункт 51 изложен в новой редакции: «креативная экономика – виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение»;

А также дополнена пунктом 52 следующего содержания:

«Креативный продукт – товары и услуги, созданные/предоставленные по результатам культурного (художественного) и/или креативного выражения и имеют высокую добавленную стоимость».

Законом Раздел III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» дополнен пунктами 8 и 9 следующего содержания: «Временно, до 31 декабря 2020 года, государственная поддержка кинематографии может осуществляться в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100 процентов включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта».

Кабмину в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона поручено:

  • разработать и утвердить Порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме предоставления субсидии на развитие кинопроекта;
  • разработать и подать в Верховную Раду Украины проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» для внедрения грантовой системы государственной поддержки;
  • разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования, деятельность которых находится под влиянием введенных ограничений и/или запретов, при внедрении мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19;
  • утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, не являющимися арендой, представленный центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере культуры.

Законом также дополнен раздел I законопроекта изменений к Закону Украины «О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине» в части нормирования механизма применения Украинским институтом книги грантовой системы государственной поддержки.

Проект закона зарегистрирован под №3377.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению народными депутатами во втором чтении этого проекта закона.
ForUm

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