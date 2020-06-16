Еще у 28 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирусом. Два человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет. А также 9 мужчин от 18 до 75 лет и семилетний мальчик. В больницы столицы госпитализировали 2 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7, Деснянском – 5 и в Днепровском – 4 случая.

«Такое количество больных за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. - Вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!» - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Украине подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев.