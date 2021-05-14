Супруга президента Елена Зеленская покупает себе одежду за собственные средства, и у нее с мужем общий стилист.

Об этом она рассказала в интервью в программе «VIP с Наталией Мосейчук», сообщает Укринформ.

«У меня просто больной этот вопрос о платьях. Не потому, что меня хейтят. Почему-то все считают, что для того чтобы одеваться и хорошо выглядеть, я пользуюсь какими-то государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Во все, что я одета, это только моя забота и мои расходы. Как я выгляжу, можно критиковать. Я понимаю, что я иногда допускаю ошибки. Но это только мой выбор и я за это ответственна», - отметила первая леди.

В то же время она отметила, что с президентством мужа должна была изменить «вектор» стиля в одежде из-за критериев, которым должна отвечать.

Елена Зеленская также рассказала, что имеет консультанта.

«У нас с Владимиром одна стилистка на двоих, потому что нет такого в Офисе дрезидента, где будут люди, которые работают только на меня», - добавила Зеленского.

Вместе с тем она поделилась, что имеет с другими первыми леди очень хорошие отношения, но заверила, что не может определить для себя какую-то икону стиля, и не только среди жен президентов, поскольку вообще для себя никогда кумиров не определяла.