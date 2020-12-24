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Первая леди Елена Зеленская призналась, что хейтспич», язык ненависти иногда ее дезориентирует, сбивает с толку. Об этом она сказала в интервью Новому времени.

«Конечно, я ожидала чего-то подобного. Может, не в такой форме и не в таком количестве. Если я скажу, что меня это никак не затрагивает и я, напевая, прохожу мимо, я совру. Иногда меня это дезориентирует, сбивает с толку. Мысли же только добрые и положительные, и действия такие же. А когда действия вызывают обратный эффект, это наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все-таки останавливать пессимистические настроения и возвращаться в нужное русло», - сказала супруга президента.

Она отметила, что неприятно, когда затрагивают детей.

«Я понимаю, что есть разные политические взгляды и я попадаю в зону влияния президента, меня с ним ассоциируют. Если есть какие-то противники или оппоненты, очевидно, меня тронут. Но считаю, что трогать детей абсолютно некорректно», - отметила Зеленская.

При этом она утверждает, что научилась жить с критикой.

«Сначала ты переживаешь. Нельзя сказать, что цель моей жизни – нравиться всем. Конечно, не хочется, чтобы тебя обзывали. Это не очень приятно. Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что «ой, сейчас будет» (смеется). Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально», - сказала Зеленская.
ForUm

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