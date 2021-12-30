Первая леди Украины Елена Зеленская взбудоражила соцсети, рассказав в прямом эфире программы «Завтрак с 1+1», что покупает скумбрию в среднем по 8 гривен за килограмм.

В программе обсуждали, можно ли украинцев научить есть здоровую пищу, и в ответ на вопросы ведущего, первая леди поделилась своими лайфхаками.

«Первое правило - самое простое. Сами приготовили - сами купили простые непереработанные продукты», - отметила первые леди, и отметила, что «замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит где-то 8 грн за кг».

Эти слова удивили многих украинцев, которые сразу же указали Зеленской на оговорку.

«Итоги года – скумбрия по 8 грн/кг», «Елена, подскажите, на какой базар ходите? Чтобы народ мог так счастливо жить», – комментируют пользователи соцсетей.

Сама Елена Зеленская, рассказывая о прямом эфире в своем инстаграмме, сразу же извинилась за эту оговорку.

«Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра», - иронически написала она.

Но украинцев, успевших возмутиться на «скумбрию по 8», это не остановило, и на фоне удорожания продуктов питания и подготовки к зимним праздникам замороженная рыба стала одной из наиболее обсуждаемых тем в украинских соцсетях.

«Судя по нынешним ценам, то тарелку мы скоро будем заполнять только здоровой... водой!» – продолжили писать Зеленской в ​​комментариях украинцы.

«То Коля Тищенко где-то покупает сало и гречку по каким-то странным ценам, то эта первая, где-то скумбрию берет по 8», - написал пользователь Михаил Парубочий, напомнив о недавнем скандале с Николаем Тищенко, нардепом от «Слуги народа», который рассказывал журналистам, что покупает телятину за 20 гривен за килограмм, а гречку – от 12-ти.

«Когда же они сойдут с небес на землю?» – возмущается оговорками пользовательница Марина Бейгул.

По материалам: ВВС Украина