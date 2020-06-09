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Государственным концерном «Укроборонпром» принято решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП «Антонов» Александра Донца.

Соответствующий приказ подписан генеральным директором Укроборонпрома Айварасом Абромавичусом 9 июня, сообщает пресс-служба госконцерна.

Временным исполняющим обязанности назначен вице-президент по проектированию ГП «Антонов» Александр Лось.

Отмечается, что накануне комиссия Укроборонпрома завершила проверку ГП «Антонов» и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, изложенным в письме СБУ от 16 апреля по имеющейся информации о «нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия «Антонов».

«По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины», – говорится в сообщении.

Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинету Министров Украины и Офису президента Украины.

С актом и материалами проверки руководство концерна также ознакомило главу Профсоюзы авиастроителей.
ForUm

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