Укрзализныця открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон. Они начнут курсировать с 19 июня, а билеты можно приобрести уже сейчас, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Также будет увеличена периодичность курсирования трех поездов. В фокусе традиционные места отдыха украинцев – Западная Украина и Причерноморье.

В частности, поезд №17/18 Харьков - Ужгород отправится из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня. Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768/767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня. Указанные поезда будут курсировать через день.

Будет увеличена периодичность курсирования трех поездов. Так, с 18 июня поезд №106/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12/11 Киев – Новоалексеевка будет курсировать ежедневно.

Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в Укрзализныце изучают возможность назначения ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил.

Также Укрзализныця позаботилась о пассажирах, которые хотят перевезти в или из Одессы автомобиль в вагоне-автомобилевозе. Такая возможность появится с 18 июня, когда в состав поезда №106/105 Одесса - Киев будет включен специальный вагон.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В компании напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.