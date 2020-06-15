По состоянию на 12 июня в рамках проекта «Дороги и работа» трудоустроено 7729 дорожников. Среди них в первые дни лета нашли работу 1486 человек, сообщила пресс-служба Укравтодора.

«Также за последние две недели наша команда обработала и передала подрядным организациями более 180 резюме, и ответила на 150+ звонков», - говорится в сообщении.

На сайте https://robota.ukravtodor.gov.ua актуальными остаются 1415 вакансий в отрасли дорожного строительства. Среди них – инженерные специальности, геодезисты, машинисты, прорабы, водители и др.

Общее количество привлеченных граждан к дорожному строительству с начала 2020 года составило 18729 человек. Несмотря на то, что строительный сезон начался еще в марте, темпы трудоустройства не приходят.

«Мы запустили проект «Дороги и работа» - к нему присоединилось 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно привлекаем - на пике сезона это 38 тыс. человек и есть смежные отрасли (карьеры, логистические компании и т.д.) - там примерно 110 тыс., как мы рассчитываем. Мы можем точно считать вакансии компаний, присоединившихся к проекту. Таким образом, за небольшой промежуток времени (менее 2 месяцев) эти 15 дорожных компаний, участвующих в проектах - трудоустроили за этот период 7500 человек. В этих расчетах, кстати, мы вообще не учитывали те компании и тех людей, которые работают на местных дорогах - потому что они не совсем в нашей зоне ответственности», - комментирует председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины не отменяло работы по строительству и ремонту дорог, несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.